Pakdemirli: Üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin yangında mücadele için kullandığı hava araçlarıyla ilgili olarak, "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor" dedi.
Pakdemirli, 5 il, 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçinin yangınlardan etkilendiğini belirterek "Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel ile mücadelenin sürdüğünü sözlerine ekledi.
Soylu: Hasar tespit çalışmaları yapılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yangında şu ana kadar 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binasında ağır, orta ve az hasar tespitleri yapıldığını söyledi.
Soylu şunları kaydetti:
"Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır.
Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor."