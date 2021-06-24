Pandemi Döneminde Türkiye’nin İsraf Raporu
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül İyi Bir Dünya'ya konuk oldu.
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Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül oldu.
Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya her perşembe 16.00'da Dünya gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı yayında
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