Pandemi teknolojide kuantum atlaması yaşatıyor

Pandeminin dijital sağlık yatırımlarına pozitif etkisini değerlendiren Ufuk Eren, salgın sürecinin uzamasının teknolojide de kuantum atlaması yaşattığını ifade etti. Eren’in öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤ Volitan Global 7 yılda hızla büyüdü. Danışmanlık, inovasyon geliştirme ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 2 ülke ve 3 kıtada Hong Kong'dan San Francisco'ya kadar çalışmalarımızı yürütüyoruz.

➤ Pandeminin henüz bitmemesi yaşam bilimlerinde kuantum atlamasına neden oldu. Bundan önce 10-14 yılda aşı çıkıyordu, hala HIV'nin aşısı yok mesela. Ama biz bu 14 yılı 1 yıla sığdırıp aşıları yapmaya bile başladık. Kriz teknolojide bir kuantum atlaması yaşatıyor.

➤ Dünyanın en büyük iki sektöründen biri gıda diğeri sağlık. Sağlık sektörünün büyüklüğü 8,5 trilyon dolar. Sağlıkta büyüme sürecek.

➤ Sağlık sektörüne gençlerin girme hevesi artıyor. Önem arttıkça ilgi de artıyor.

➤ Dijital sağlık yatırımlarında muhteşem bir iştah görüyorum. Az önce 900 milyon dolar yatırım yapmak isteyen uluslararası bir fonla görüştüm.

➤ Dijital sağlık yatırımları 8.1 milyar dolarla 2018 yılında tarihte en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2020'nin ilk 3 çeyreğinde bu rakam 9.1 milyara ulaştı. Lineer bir artışla dijital yatırımlar geçen yıl yüzde 50'den fazla artmış demektir.

➤ Türkiye dünyadaki sağlık pastasının yüzde 1'ine sahip ama bulabileceğiniz en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de.

➤ Türkiye'deki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar yatırım iştahını bir yükseltiyor, bir azaltıyor.

➤ Bence yatırımcıyı caydıran en önemli nokta mevzuatlar değil. Ödemeler aksıyor, istikrara önem veriyorlar.

➤ Çok başarılı Türk start-up'larıyla çalışıyoruz. Amacım önümüzdeki 5 yılda Türkiye'den en az 1 unicorn çıkartmak.

➤ Yıl sonuna kadar en azından 12 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz.