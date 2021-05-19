Pandemi teknolojide kuantum atlaması yaşatıyor
İyi Bir Dünya’da Yasemin Salih’in bu haftaki konuğu Volitan Global, CEO'su Ufuk Eren oldu.
Pandeminin dijital sağlık yatırımlarına pozitif etkisini değerlendiren Ufuk Eren, salgın sürecinin uzamasının teknolojide de kuantum atlaması yaşattığını ifade etti.
Eren’in öne çıkan görüşleri şu şekilde:
➤ Volitan Global 7 yılda hızla büyüdü. Danışmanlık, inovasyon geliştirme ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 2 ülke ve 3 kıtada Hong Kong'dan San Francisco'ya kadar çalışmalarımızı yürütüyoruz.
➤ Pandeminin henüz bitmemesi yaşam bilimlerinde kuantum atlamasına neden oldu. Bundan önce 10-14 yılda aşı çıkıyordu, hala HIV'nin aşısı yok mesela. Ama biz bu 14 yılı 1 yıla sığdırıp aşıları yapmaya bile başladık. Kriz teknolojide bir kuantum atlaması yaşatıyor.
➤ Dünyanın en büyük iki sektöründen biri gıda diğeri sağlık. Sağlık sektörünün büyüklüğü 8,5 trilyon dolar. Sağlıkta büyüme sürecek.
➤ Sağlık sektörüne gençlerin girme hevesi artıyor. Önem arttıkça ilgi de artıyor.
➤ Dijital sağlık yatırımlarında muhteşem bir iştah görüyorum. Az önce 900 milyon dolar yatırım yapmak isteyen uluslararası bir fonla görüştüm.
➤ Dijital sağlık yatırımları 8.1 milyar dolarla 2018 yılında tarihte en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2020'nin ilk 3 çeyreğinde bu rakam 9.1 milyara ulaştı. Lineer bir artışla dijital yatırımlar geçen yıl yüzde 50'den fazla artmış demektir.
➤ Türkiye dünyadaki sağlık pastasının yüzde 1'ine sahip ama bulabileceğiniz en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de.
➤ Türkiye'deki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar yatırım iştahını bir yükseltiyor, bir azaltıyor.
➤ Bence yatırımcıyı caydıran en önemli nokta mevzuatlar değil. Ödemeler aksıyor, istikrara önem veriyorlar.
➤ Çok başarılı Türk start-up'larıyla çalışıyoruz. Amacım önümüzdeki 5 yılda Türkiye'den en az 1 unicorn çıkartmak.
➤ Yıl sonuna kadar en azından 12 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz.