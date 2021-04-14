“Pandemide Teknoloji Perakendeciliği ve Dijital Fırsatlar”

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Elektronik satışların yüzde kaçı e-ticaret üzerinden yapılıyor?

Media Markt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Media Markt Türkiye’nin geçtiğimiz yıl yüzde 45 büyümesi, şirket merkezinde mutlulukla karşılandı. Avrupa’da neyi nasıl yaptığımızı sormaya, öğrenmeye çalıştılar. Online satış konusunda kuzey rüzgarı esiyor diyebilirim. Hollanda’da total pazara bakarsak, satışların yüzde 50’si internet üzerinden oluyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 15-20 arası, demek ki ileride bizim işimizin hemen hemen yarısı e-ticaret üzerinden olacak” ifadelerini kullandı.

Media Markt’ın cirosu ne kadar?

Media Markt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Biz Media Markt Group olarak 21 milyar euro civarında ciromuz var. Geçen sene 40 ile 70 gün arasında mağazalarımız kapalı kaldı. Buna rağmen toplam ciromuzu koruduk. Mağazalarımız açıldıktan sonra açığımızı çok hızlı kapattık ve online satışa ağırlık verdik. Gerektiğinde mağazada çalışan arkadaşlarımızın departmanını değiştirdik. Yaptığımız fedakarlıklarla pandemi dönemini başarılı geçirdik diyebilirim” ifadelerini kullandı.