Parasını alamayan işçi, kamyonları parçaladı: Çelikler, iddiaları reddetti

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü, iddiaya göre amcasından alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen işçi, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan çalışan, iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.

Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çelikler Holding iddiaları reddetti

Öte yandan görüntülerdeki bir kişide Çelikler yazılı tişörtün bulunması üzerine sosyal medyada oklar Çelikler Holding'e yöneldi.

Çelikler Holding'den yapılan açıklamada, görüntülerle ilgilerinin olmadığı ve şirketin Şırnak'ta bir projesinin bulunmadığı belirtildi.

Holdingin açıklaması şu şekilde:

"Tiktok, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya platformlarında paylaşıldığını gördüğümüz videonun holdingimiz veya grup şirketlerimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Üzerinde logomuz bulunan tişört ile görüntülenen kimliği belirsiz şahıs nedeniyle şirketimizle ilgili olduğu sanılan videonun, Şırnak'ta ve işçi-işveren arasında değil ortaklar arasında gerçekleşen eski bir habere ait olduğu bilgilerine ulaşılmıştır.

Şirketimizin Şırnak'ta hiçbir projesi dahi yoktur. Konuyla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Konuya adımızın karışmasından ve haksız ithamlardan son derece rahatsızlık duymaktayız. Görüntülerin şirketimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bu görüntüleri kötü niyetle yaydığı değerlendirilen ve hakaret boyutuna ulaşarak firmamızın itibarını zedeleyen paylaşımlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."