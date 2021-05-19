Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan, Teknoloji Dünyası'nda

Muhasebe süreçlerini özellikle mikro işletmeler için dijitalleştiren Paraşüt’ün devreye aldığı uygulamaları anlatan Bora Şahan, 8 yıl önce başlattıkları girişimlerinin bugün 30 bin müşteriye ulaştığını söyledi.

Gelecek planları hakkında da bilgi veren Şahan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

➤Paraşüt, özellikle mikro KOBİ'ler için muhasebe işinden anlamayan birinin bile ön muhasebe işini kendi başına yapabilmesine imkan veren bir start-up.

➤Paraşüt olarak 8 sene ve 4 ofis sonra bugün 94 kişiyiz. Şu an 30 bin müşterimiz var.

➤Ön muhasebenin 4 temeli var: Fatura kesme ve takibi, gider takibi, nakit akışı takibi ve stok takibi. Bizim ayrıca ek fayda sağladığımız ürünlerimiz var: E-fatura, e-arşiv, e-ihracat ve e-SMM ürünleri.

➤E-fatura dediğiniz iş şirket içi süreçleri verimli ve kolay hale getiriyor. Maliyeti düşürüyor ve hızlanıyorsunuz. Gelir İdaresi'nin hesaplarına göre matbu fatura gönderme maliyeti fatura başına 5 lira. e-faturayla bu 17 kuruşa düşüyor.

➤E-fatura kullanan firmaların tahsilatlarını 3'te 1 oranında daha hızlı aldığını görüyoruz.

➤Yakın zamanda çoklu depo yönetimini de Paraşüt'e ekleyeceğiz.

➤Bu sene özellikle e-ticaret tarafına ve e-ihracat tarafına odaklandık. Sonra al-sat yapan firmalara yönelik özelliklerimizi geliştirdik.

➤2020 sonunda ilk satın almamızı gerçekleştirdik. Shop Side bir e-ticaret yönetim uygulaması. Firmaların pazaryerlerinde yaptıkları satışları Paraşüt'e bağlayarak buradaki işlemlerin muhasebeleşmesini sağlayan bir altyapı hizmeti sunuyor.

➤ e-fatura tarafında sadece Paraşüt müşterilerine özel sanal pos ve kargo anlamında yeni işbirliklerimizi duyuracağız. Sadece Paraşüt müşterilerine özel fiyatlardan müşterilerimizi faydalandıracağız.

➤Paraşüt Atlas diye bir yazılım geliştirdik. Dijital veri kağıt olarak değil Paraşüt üzerinden direkt kendi kullandıkları muhasebe yazılımına aktarılıyor. Bu aktarım süreci normalde yavaş bir süreç ama ortalama 4 saat süren işlem 10 dakikaya iniyor.