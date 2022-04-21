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Paraşütçü Yunan komandosu uçakta asılı kaldı

Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Paraşüt Komando Birliği'nden bir asker, atlayış sırasında paraşütü açılmayınca uçağın dışında dakikalarca asılı kaldı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Havaalanı'ndan kalkan C-130 tipi nakliye uçağından atlayış yapan komandonun Yaşanan korku dolu anlarda paraşütü açılmayan komando, 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı. Pilot manevra yapmaktan kaçınırken, uçaktakiler asker için seferber oldu. Havada asılı kalan komando, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'un Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağının pilotunu manevrasını doğru yaptığı için ödüllendireceği öğrenildi.

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