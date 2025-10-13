Pastaneye el bombası atıldı: Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Adana’da bir pastaneye atılan pimi çekilmemiş el bombasının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bomba atıldığı anda pastanede oturan iki kişinin panikle kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Adana’da 5 Ekim gecesi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan bir pastaneye atılan pimi çekilmemiş el bombasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Z.Ö.’ye ait pastanede meydana geldi. Müşterilerin bulunduğu sırada bir kişi, elindeki el bombasını işletmeye doğru fırlattı. Patlama yaşanmazken, kısa süreli panik çıktı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bombanın pimini çekilmediği belirlendi.
Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bombanın atıldığı anda pastanede oturan iki kişinin büyük panik yaşadığı ve hızla dışarı kaçtığı görülüyor.
4 kişi tutuklandı
Olayın ardından harekete geçen ekipler, eşkâli belirlenen şüpheli Ö.G.’yi kaçarken yakaladı.
Soruşturma kapsamında bombayı atan kişinin yanı sıra, olayı azmettirdiği öne sürülen Kadir K., Sezer S. ve Abdullah Ü. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, olayın nedenine ve arka planına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.