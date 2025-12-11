Pendik'te facia: Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk da ağır yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına itfaiye hızla müdahale etti. Vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 3 çocuk kurtarılamazken, diğer 1 çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yangın sırasında annenin ise evde olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA