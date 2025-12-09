Pendik’te geri vites paniği: Aynı araca iki kez çarptı!

İstanbul Pendik'te 7 Aralık akşamı yaşanan olay, hem site sakinlerini hem de olayı izleyenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan bir araca hızla geri geri çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca yön vermeye çalışan vatandaş panik yaşarken, kontrolünü yitiren sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Aynı araca iki kez çarptı

Ancak güvenlik kamerası görüntülerine göre sürücü kısa süre sonra yeniden geri geri gelerek aynı araca ikinci kez çarptı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansırken, gürültü ve hareketlilik üzerine çok sayıda site sakini dışarı çıktı. Vatandaşların sürücüyü araçtan indirmeye çalıştığı anlar da görüntülerde net bir şekilde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki çarpmanın ardından yaşanan panik ve müdahale anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.