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Pendik'te silahlı saldırı: 1 ölü

Pendik'te bir kişi okul yakınlarında 3 öğrenciye pompalı tüfekle ateş açtı. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 yaralı var.
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