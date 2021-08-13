Petrol fiyatları ne olur?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

Açıklama ardından gerileyen petrol fiyatları hafif de olsa yeniden yükselişe geçti. Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla 70,58 dolardan, ABD hafif petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise yüzde 0,12 artışla 69,33 dolardan işlem görüyor.

Konuyu değerlendiren Ağaoğlu şunları kaydetti:

Doğalgaz tarafında petrolle beraber bir yükseliş oldu. Petrolde OPEC+ ülkeleri, onlar halen daha yukarı forse etmeye devam ediyorlar bu işi. En son delta varyantları ve Çin’in azalacak talebi 69 doların altını görmesine sebep oldu. Yine de piyasadaki pozisyonlanma halen daha petrolün majör bir düşüşünü engelliyor. Bu da Merkez Bankası’nın son açıkladığı tahminin üzerinde ortalamaların ikinci yarıda da devam edeceği beklentilerini yüksek tutuyor. Bana göre petrol için 50-60 dolar bandı makul bir seviye, hem yatırımlar devam ediyor hem de kullanıcılar için makul seviyeler. 70-75 dolarlar can acıtıcıdır. Burada önemli bir faktör ABD kayaç petrolü üreticileri, onlar aslında OPEC’in işini biraz zorlaştırıyorlar. Bir yandan OPEC+ petrol fiyatlarını yukarıda tutup kendilerine fayda sağlamaya çalışırken ABD’deki kayaç petrolü üreticilerinin de ekmeğine yağ sürüyor. Bu manipülasyon bir süre daha devam edecek. 70 doların altında bir kapanış olmadığı taktirde ben petrolü yukarıda tutmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Bunun bize etkisi olumsuz olacak ben Merkez’in iyimserliğine katılmıyorum.