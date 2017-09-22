ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Piyasanın gözü kulağı Beştepe’de

Yurtiçi piyasada gözler olası Kuzey Irak referandumuna ilişkin gelişmelere çevrilmiş durumda.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.