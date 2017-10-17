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Polonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Polonya ile 5 anlaşma imzalandığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
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