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Prof. Dr. Ahmet Ercan Ekonomik Gelirle Deprem İlişkisini Anlattı

Türkiye'nin Marmara Depremi'nden 'öğrendiklerini' değerlendiren Ercan, ülkelerin ekonomik gelirleri ile deprem arasındaki ilişkiyi anlattı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Ercan şunları söyledi; 'Türkiye'de son 22 yılda yoksulluk çok arttı. Kişi başına düşen gelir 7.200 dolar seviyelerine kadar düştü. Türkiye’de 5.7’den sonra oluşan depremlerin hepsi ölümcül olur.

Yunanistan’da ise kişi başına düşen gelir 18 bin 500 dolardır. Yani bir Yunanlı bir Türk'e göre 2.5 kat zengindir. Bu yüzden Yunanistan’da depremler 6.4’ten sonra yıkıcı olur.

İsrail’de bu rakam 41 bin dolardır. Yani bir İsrailli Türk'ten 6 kat zengindir. Depremin yıkıcı eşik değeri 7.3’tür. Sonuç olarak cebindeki para ne kadar yüksekse depremden o kadar uzaksın' dedi.

 

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