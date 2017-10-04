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Prof. Dr. Mahmut Özer ÖSYM'nin yeni başkanı oldu

Ömer Demir'in istifasıyla boşalan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
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