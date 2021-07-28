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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sellerin nedenini açıkladı

Buse Biçer’in sunduğu Global Konuşmalar programının bu haftaki konukları; Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Hakan Güldağ, Servet Yıldırım ve Dr. Şeref Oğuz oldu. Programda "Kuraklık ve Sellerin Ekonomik Yansıması" değerlendirildi.

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Türkiye'de iklim krizine yeterince önem verilmediğini belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, '50 yıllık yağmur hesaplamalarına göre iş yapıyoruz. Bunların güncellenmesi gerekiyor. Yaşananlardan ders çıkarmıyoruz' dedi.

Global Yatırım iş birliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 15 günde bir çarşamba günleri saat 14.00'da Dünya YouTube hesabında.

 

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