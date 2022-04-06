Putin’e yakın isme FBI’dan baskın
İspanya’nın Mayorka Adası’nda Kremlin’e yakın Rus oligark Viktor Vekselberg’e ait olduğu gerekçesiyle ‘Tango’ adlı yata baskın düzenlendi. Operasyona Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları da katıldı. Görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı.
ABD’nin isteği üzerine Avrupa birliği topraklarında Rus oligarka ait olduğu gerekçesiyle bir yata baskın yapıldı.
Rus Oligark Viktor Vekselberg’in İspanya’nın Mayorka Adası’nda demirli ‘Tango’ adlı yatına sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
İspanya polisinin düzenlediği operasyona Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları da katıldı
Görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken, yat içindeki belge ve bilgisayarlara el konuldu.
78 metre uzunluğundaki yat, Yeni Zelanda’ya bağlı ada ülkesi Cook Islands bayrağı taşıyor. Yaklaşık değeri 90 milyon dolar.
64 yaşındaki Rus oligark Viktor Vekselberg, madencilik ve teknoloji alanında faaliyetleri olan Renova Grubu’nu yönetiyor.
Vekselberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde yer alıyor.
Ukrayna doğumlu ve baba tarafından Yahudi kökenli olan Vekselberg, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra alüminyum ve petrol endüstrilerine yatırım yaparak servetini büyüttü.
ABD yönetimi, Kırım’ın işgalinden ötürü Vekselberg’e ilk olarak 2018’de yaptırım uygulamıştı
ABD Adalet ve Hazine bakanlıkları 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen sonra Kremlin’e yakın tüm Rus oligarkların mal varlıklarına karşı yaptırım kararı almıştı.