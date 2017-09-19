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Radyo anonsu hayatını değiştirdi

Adana'da yaşayan ev hanımı 56 yaşındaki Nadire Savaş, bir radyodan duyup haberdar olduğu girişimcilik kursuna katılarak hayatını değiştirdi.
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