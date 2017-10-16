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Rize'de dereye düşen kişi kayboldu

Rize'de sağanak yağış dolayısıyla su seviyesi yükselen dereye düşen kişi kayboldu.
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