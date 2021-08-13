Rize'de şelale taştı
Rize'de Ağaran Şelalesi taştı. Karadeniz'de yağmur etkisini artırıyor. Bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
Rize'de öğlen saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı. Şelalenin altındaki yol ulaşıma kapandı, bölgede hasar oluştu.
Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.
Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.