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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giren Ropucha sınıfı, 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru ilerledi.
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