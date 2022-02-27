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Rus askerleri döviz bürolarını ve marketleri yağmalamaya başladı

Ukrayna’yı işgal operasyonuna başlayan Rus askerleri, marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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24 Şubat'ta başlayah saldırılarda, ülkenin batısındaki İvano Frankivsk şehrinde bulunan Trostyanka kasabasındaki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rus askerlerin marketi yağmaladığı ortaya çıktı.

Herson bölgesine bağlı Verhnıy Rahaçiç köyünde ise Rus askerlerin döviz bürosunu yağmaladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen Ukraynalılar, "İşte Rus barış güvercinlerinin kasayı çaldıklarını görüyoruz. Pencereden girip çıkıyorlar. Hırsız, her yerde hırsız" şeklinde konuştu.

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