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Rus savaş uçağı Jitomir’i bombaladı

Rusya’ya ait bir savaş uçağı Ukrayna’nın Jitomir kentini bombaladı. Saldırıda 2 hastane ve 1 ev hasar aldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 15. gününe girerken Rusya’ya ait bir savaş uçağı Ukrayna’nın Jitomir kentine akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 hastane ve 1 ev hasar aldı.

Jitomir Belediye Başkanı Sergiy Sukhomlin yaptığı açıklamada, “Jitomir’de bir bombalı saldırı daha! 2 hastane hasar aldı. Bir eve bomba isabet etti. Çocuk hastanesinin camları hastanenin bahçesine saçıldı. Neyse ki ölü veya yaralı yok. Bugünde itibaren ordunun talimatıyla sokak aydınlatmalarını kapatıyoruz” dedi.

Sukhomlin ayrıca, bombalamalar nedeniyle Jitomir Termik Santrali’nin kapatılması gerektiğini de ifade etti.

Rus savaş uçağının Jitomir’i vurduğu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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