Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Ukrayna’nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı’na demirli Türk gemisi ORINDA’yı hedef aldı. Yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan gemi saldırı sonrası alev aldı.

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.

Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı.

Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
