Rusya- Ukrayna krizi piyasaları nasıl etkiliyor? | Onurcan Bal ile Piyasa Yorumu
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi negatif başladığı yeni haftada kayıpları yüzde 3,5’i aştı. Tüm endekslere yayılan bir kayıp gözlenirken bankacılık endeksinde de düşüş yüzde 3’ü geçti.
DÜNYA Haber Merkezi
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Küresel piyasalarda Rusya- Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan satış dalgası ve geçen haftanın kapanışında Fitch'ten gelen not indiriminin etkisiyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir gün yaşanıyor. Gün ortasına doğru satışlar sertleşirken BİST 100'de kayıplar yüzde 3,5'i aştı.
Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'nın konuğu Stratejist Onurcan Bal oluyor.
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