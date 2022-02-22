Rusya-Ukrayna krizi piyasaları vurdu | Çağlar Toros ile Piyasa Yorumu
Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onayladı. ABD ve AB, Rusya'ya yaptırım kararı aldı.
Reuters, Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'barış gücü' operasyonları için talimat verdiğini duyurdu.
Gelişmelerin ardından dolar/TL 13,80’nin üzerini gördü. Brent petrol 94 doları aşarak 7 yılın zirvesine çıktı. Altın son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 1.914 dolar test edildi. Piyasalarda Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle yükselen tansiyonu İnfo Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Çağlar Toros Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi
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