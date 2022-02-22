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  4. Rusya-Ukrayna krizi piyasaları vurdu | Çağlar Toros ile Piyasa Yorumu

Rusya-Ukrayna krizi piyasaları vurdu | Çağlar Toros ile Piyasa Yorumu

Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onayladı. ABD ve AB, Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Reuters, Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'barış gücü' operasyonları için talimat verdiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından dolar/TL 13,80’nin üzerini gördü. Brent petrol 94 doları aşarak 7 yılın zirvesine çıktı. Altın son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 1.914 dolar test edildi. Piyasalarda Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle yükselen tansiyonu İnfo Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Çağlar Toros Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi

 

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