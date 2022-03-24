  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor? | #ŞansSohbetleri

Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor? | #ŞansSohbetleri

Şans Sohbetleri her hafta Dünya YouTube kanalında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

➤Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkileri
➤Altın ve petrolde beklentiler
➤Kur korumalı mevduatta son durum
➤Liralaşma ve enflasyon

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Rusya-Ukrayna savaşının emtia piyasasına etkisini değerlendirdi.

Ağaoğlu, petrolde 100 doların altının Rusya’nın masada durmasına bağlı olduğunu, buğdayda da diken üstünde oturmaya bir süre daha devam edileceğini sözlerine ekledi.

Programın diğer videoları için TIKLAYIN

 

 

Diğer Videolar
Istanbul Jewelry Show kapılarını açtı
Bursa Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Hazır giyimci, Rusya’ya ihracatta lojistik engelleri nasıl aşıyor? | Lojistik Dünyası
Deri sektöründe sıfır karbon mümkün mü? | İyi Bir Dünya
Rusya, Kiev’deki AVM'yi neden vurduğunu açıkladı
Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale' şovu
Yabancı CEO'lar Türkiye'ye nasıl bakıyor?| Patronlar Anlatıyor
Kadın İçin Taşıyoruz Anadolu Buluşmaları | Denizli