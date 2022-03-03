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Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? | Şans Sohbetleri

Şans Sohbetleri her hafta Dünya YouTube kanalında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta Rusya'nın Ukrayna savaşıyla oluşan sıcak gündemi değerlendirdi. Ukrayna ve Rusya krizinin ticareti nasıl etkilendiğini, Türkiye’nin nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

 

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