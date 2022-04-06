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Rusya, Ukrayna’ya 2 süpersonik Onyx füzesi fırlattı

Savaş 42. günde sürerken Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahale 42. gününde devam ediyor.

Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna'yı hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzeler ile vurulduğu bildirildi.

Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı” denildi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

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