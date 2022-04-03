Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Hostomel şehrindeki Antonov uçak tesislerinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

Yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı araçların enkazları da AN-225'in kanatların altında bulunuyor.

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürdüren Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Ukrayna genelinde yaşanan en sıcak çatışmaların olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek başken Kieve'e havadan daha çok yoğun saldırı yapabilmeleri için buraya kendi savaş uçakların getirilmesi olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, Antonov uçak tesislerinde yaklaşık iki gündür yeniden kontrolü sağladı.