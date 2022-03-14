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Rusya’nın vurduğu Mariupol'da büyük yıkım

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusunun saldırıları sürüyor. Saldırılarda can kayıpları artıyor. Kentteki yıkım havadan görüntülenirken, kentin birçok noktasından siyah dumanların yükseldiği ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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