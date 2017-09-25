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S-400'ler en az 2 yıl sonra gelecek

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, S-400 hava savunma sistemlerinin teslim alınmasının en az 2 yılı bulacağını söyledi.
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