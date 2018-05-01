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Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu

Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak seçim için cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunu açıklandı.
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