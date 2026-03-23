Sağanak sonrası çamura dönen Balıklıgöl temizlendi
Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış sonrası Balıklıgöl’ün su seviyesi yükselerek rengi çamura döndü, gölde oksijen seviyesi düşerken ekipler temizlik ve oksijen takviyesi için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından göl kısa sürede eski görünümüne kavuşurken ziyaretçiler yeniden balıklara yem atmaya başladı.
