Sahara Geçidi'nde Kara Yolları ekibinin üzerine çığ düştü

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler araçlardan çıkarılırken, kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2470 rakımlı Sahara Geçidi mevkiinde karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkilinde Kara Yolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çalışma yaptığı sırada kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü. Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bölgedeki çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
