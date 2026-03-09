Google Haberler

Sahilde şüpheli İHA alarmı: Bölge güvenlik çemberine alındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim paniğe neden oldu. Patlayıcı madde ihtimali üzerine bölge güvenlik çemberine alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Halk Plajı’nda parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. Sahilde fark edilen cismin durumu yetkililere bildirildi.

S.A.S. timleri bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bulunan cismin ne olduğuna ilişkin ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu nedenle güvenlik önlemleri artırıldı.

400 metrelik alan emniyete alındı

Güvenlik amacıyla 400 metre yarıçapındaki alan boşaltılarak bölge emniyet çemberine alındı. Ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

