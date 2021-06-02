Salgın Sonrası Küresel Ekonomilerde Büyüme Yarışı
Global Konuşmalar programında bu hafta gündemin sıcak gelişmeleri değerlendirildi.
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Buse Biçer'in moderatörlüğünü üstlendiği Global Konuşmalar programında bu hafta Abdurrahman Yıldırım, Vahap Munyar, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz "Salgın Sonrası Küresel Ekonomilerde Büyüme Yarışı"nı konuştu.
Global Yatırım işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 14 günde 1 çarşamba günleri saat 14.002da Dünya Gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı yayında