Sanatçı Haluk Levent İzmir'deki yangının korkunç görüntüleri paylaştı

Levent, daha önceki yangınlarda olduğu gibi, bu felaketten etkilenen vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, “Yangından zarar gören vatandaşlarımıza Ahbap olarak sahip çıkmak istiyoruz. Hasar tespitiyle ilgili olarak AFAD ile görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.