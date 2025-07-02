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  4. Sanatçı Haluk Levent İzmir'deki yangının korkunç görüntüleri paylaştı

Sanatçı Haluk Levent İzmir'deki yangının korkunç görüntüleri paylaştı

Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de devam eden orman yangınlarına ilişkin Ahbap ekiplerinin bölgede olduğunu duyurdu. Levent'in paylaştığı yangının görüntüleri yangının dehşetini ortaya çıkardı.

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Levent, daha önceki yangınlarda olduğu gibi, bu felaketten etkilenen vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, “Yangından zarar gören vatandaşlarımıza Ahbap olarak sahip çıkmak istiyoruz. Hasar tespitiyle ilgili olarak AFAD ile görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

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