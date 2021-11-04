Sanayide dönüşüm | Yeşil OSB konsepti

Kütahya’da kurulmakta olan ve YEŞİL OSB olması hedeflenen Ticaret Bakanlığına Pilot Yeşil OSB olmak için başvuran Kütahya Zafer Altıntaş OSB. Özelinde gerçekleşecek olan webinar'da katılımcılar;

Hakan Güldağ (Dünya Gazetesi)

İsmet ÖZORTAÇ (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Fethi HİNGİNAR (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı)

Göksel ILGAZ (Kütahya Altıntaş Zafer OSB Müdürü)

Selin ARSLANHAN (Dünya Gazetesi Yazarı ve ReDis Inovation Kurucusu)