Sanayide Maden Paneli: Demir - Çelik | Dünya Webinar
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Dünya gazetesi iş birliğiyle Sanayide Maden Panelleri serisi
DÜNYA Haber Merkezi
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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Dünya gazetesi iş birliğiyle Sanayide Maden Panelleri serisinin bu bölümünde Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Dünya Gazetesi NBE YKB Hakan Güldağ, İMİB YK Başkanı Aydın Dinçer, DİMİN Madencilik YK Üyesi/Genel Müdür İlhan Poyraz, Çolakoğlu Metalurji Ceo Uğur Dalbeler, OYAK Maden Metalürji Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Fatih Çıtak konuk oldu.