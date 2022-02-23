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Sanayide Maden Paneli: Doğal Taş | Dünya Webinar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Dünya gazetesi iş birliğiyle Sanayide Maden Panelleri webinar serisi

DÜNYA Haber Merkezi
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İMİB- DÜNYA gazetesi iş birliği ile düzenlenen Sanayide Maden panelleri serisinin bu yayınında  "Doğal Taş" konusu masaya yatırıldı

Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde katılımcılar;

 

➤Ege Maden İhracatçıları Birliği(EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya
➤Tüm Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği(TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu
➤Silkar Madencilik San ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak
➤Akademisyen Prof. Dr. Raşit Altındağ oldu

 

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