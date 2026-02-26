Şanlıurfa’da kar yağışı kurak toprağı canlandırdı: Hayvancılık yeniden hayat buldu

Şanlıurfa’da geçen ay yağan karın ardından yaklaşık bir aydır süren aralıklı yağışlar, kuraklıktan etkilenen arazileri yeniden canlandırdı. Beyaz örtünün erimesiyle birlikte kent genelinde doğa yeşile büründü.

Bu kış alınan yağışlar, özellikle son iki yıldır su sıkıntısı yaşayan üreticilere moral verdi. Kar ve devamındaki yağmurlar sayesinde meralar canlandı, tarlalar yeşerdi. Uzun süredir kuruyan dere yataklarında yeniden su akmaya başlarken, küçük göletler de doldu.

Doğa bu yıl erken uyandı

Önceki yıllarda mart sonu ve nisan başında filizlenen otlar, bu sezon yağışların etkisiyle şubat ayında yeşermeye başladı. Normal şartlarda bu dönemde ahırlarda kuru yemle beslenen hayvanlar, erken gelen bahar havası sayesinde meralara çıkarıldı.