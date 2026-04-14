Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı iddiası: Öğrenciler tahliye edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Olayda yaralıların bulunduğu öne sürülürken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile özel harekat polisleri sevk edildi.

Okulda silahlı saldırı iddiası

Edinilen bilgilere göre, Hasan Çelebi Mahallesi’nde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olay sırasında bazı öğrencilerin yaralandığı ileri sürüldü.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve özel harekat birlikleri yönlendirildi. Güvenlik güçlerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Rehine iddiası ve tahliye

Okul içerisindeki saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı öne sürüldü. Ekiplerin müdahalesi sırasında okulda bulunan öğrencilerin büyük kısmının tahliye edildiği öğrenildi.

Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansırken, bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.