Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında, operatör Özkan Oluç iş makinesiyle alevlerin arasına girip yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı. Oluç’un saniyeler içinde verdiği karar, alevlerin diğer konteynerlere sıçramasını engelledi. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Alazı Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, bir konteyner kısa sürede alev aldı. Şantiyede çalışan işçiler, paniğe kapılarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada şantiyede görevli operatör Özkan Oluç, büyük bir cesaret örneği gösterdi. İş makinesiyle alevlerin içine giren Oluç, yandığı sırada devrilen konteyneri uçurumdan aşağıya yuvarladı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Konteyner, yuvarlandığı noktada tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Faciayı saniyelerle önledi

Operatörün refleksi sayesinde, yangının çevredeki diğer konteynerlere sıçraması önlendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı, sadece konteynerde maddi hasar meydana geldi.

“Can ve mal kaybı olmasın diye konteyneri aşağıya attım”

Alevlerin arasına dalarak büyük bir felaketi önleyen operatör Özkan Oluç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Konteynerde yangın çıktı. Önce içeride kimse var mı diye baktık. Yangın diğer konteynerlere sıçramasın diye iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya saldım. Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım. Kimseye bir şey olmadı.”

O anlar kamerada

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Özkan Oluç’un alevlerin ortasında iş makinesini manevra ederek konteyneri uçuruma itmesi ve ardından yükselen alevler açıkça görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek büyük takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
