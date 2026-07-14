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Sapanca Gölü'nün dibinde gizemli oluşum

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde dalış yapan ekip, göl tabanında pamuksu görünüme sahip gizemli bir oluşumla karşılaştı. Serdivan'ın Aşağıdereköy Mahallesi açıklarında kayda alınan görüntüler sosyal medyada merak uyandırırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Göl tabanından alınan numunelerin laboratuvarda analiz edilmesiyle oluşumun ne olduğunun belirlenmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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