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Sarıeroğlu: Gündemimizin birinci maddesi işsizlik

İstihdam seferberliğini sürdürdüklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "Bakanlık olarak gündemimizin birinci maddesi işsizlik" dedi.
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