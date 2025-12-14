Google Haberler

Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü

Sarıyer'de, tek katlı oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yanan tamirhanedeki 2 araç ile yol kenarında park halinde bulunan otomobil hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
