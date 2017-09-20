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Sarıyer'de yangın

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bir giyim firmasının otoparkında otobüste çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı.
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